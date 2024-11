I carabinieri a seguito di mirati controlli hanno ritrovato 20 grammi di marijuana e una siringa con all’interno eroina

I carabinieri della stazione di Sersale, congiuntamente a personale del G.O.C. di Vibo Valentia, a seguito di mirati controlli, hanno trovato nell’abitazione di B.S. 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, una siringa con all’interno eroina, un bilancino di precisione e 150 euro in contanti. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Per B.S., nato a Catanzaro di 49 anni ma residente a Sersale, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.



Nella mattinata odierna il gip di Catanzaro ha convalidato l’arresto senza l’applicazione di alcuna misura. Nei prossimi giorni continueranno servizi mirati volti alla repressione del fenomeno in questione.