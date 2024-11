La perquisizione del mezzo è avvenuta con l’ausilio di un cane antidroga che ha fiutato la sostanza occultata all’interno di una cavità della plancia del veicolo

Continua l’attività di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro ed eseguita, questa volta, dai finanzieri del gruppo di Lamezia Terme, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica. Questa volta, infatti, è incappato nel dispositivo di controllo delle Fiamme gialle lametine un 43enne, che transitava sulla SP 173, nel comune di Platania in provincia di Catanzaro, alla guida di un’autovettura.

Una volta intimato l’alt di rito al mezzo che procedeva in modo sospetto, i finanzieri si accorgevano che l’utente della strada veniva colto da ingiustificato nervosismo, che non sfuggiva ai militari, i quali, oltre ai documenti obbligatori previsti dal codice della strada, decidevano, a quel punto, di approfondire anche i controlli sul mezzo e sulla persona, attraverso una mirata perquisizione eseguita con l’ausilio di un cane antidroga. L’intuito dei finanzieri ed il fiuto di Argus avrebbero colto nel segno, poiché, abilmente occultato all’interno di una cavità della plancia del veicolo, sarebbe stata rinvenuta una busta in cellophane contenente circa mezzo chilogrammo di marijuana.

All’esito delle operazioni, contestualmente al sequestro della droga rinvenuta e del veicolo sul quale veniva trasportata, i finanzieri hanno tratto in arresto il presunto corriere. La marijuana sequestrata, una volta immessa su mercato, avrebbe consentito un ricavo di 5.000 euro circa.

l.c.