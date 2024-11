In passato l'uomo avrebbe picchiano la convivente e, dopo averne abusato sessualmente, si sarebbe fatto consegnare del denaro

Aveva il divieto di avvicinarsi alla convivente perchè accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione, rapina e violenza sessuale, ma è stato nuovamente sorpreso in casa della vittima. Il protagonista della vicenda è un uomo di 52 anni arrestato dai carabinieri a Mirto-Crosia. In passato l'uomo avrebbe picchiano la convivente e, dopo averne abusato sessualmente, si sarebbe fatto consegnare del denaro.