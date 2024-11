I due non si sono fermati all’alta dei carabinieri dandosi alla fuga per poi essere raggiunti e fermati dai militari della Compagnia di Rende

I carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Rende hanno arrestato un cosentino di 35 anni, M. A., sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, sorpreso dai militari dell'Arma mentre si trovava a bordo di uno scooter insieme ad un altro sorvegliato speciale, B. C. di 23 anni.

I due non si sono fermati all'alt intimato dalle forze dell'ordine e si sono dati alla fuga. B. C. è stato denunciato in stato di libertà mentre M.A. è finito in manette in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.