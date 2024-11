Il giovane si sarebbe introdotto nel corso della nottata nella struttura comunale forzando una porta laterale, per poi appropriarsi di somme in denaro e darsi alla fuga

Nella mattinata odierna, a conclusione di elaborate e mirate indagini, i militari della Stazione Carabinieri di Borgia hanno arrestato il giovane C.U. 22 anni già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi reati contro il patrimonio, resosi responsabile del furto commesso nella decorsa nottata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Borgia.

Il giovane si sarebbe introdotto nel corso della nottata nella Struttura Comunale forzando una porta laterale, per poi appropriarsi di somme in denaro e darsi successivamente alla fuga. A seguito di intense attività di indagine condotte dai militari della locale Stazione Carabinieri di Borgia, è scattato il controllo domiciliare nei confronti del predetto, a seguito del quale C.U. veniva condotto presso la locale Stazione Carabinieri ed infine tratto in arresto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, il giovane è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del Giudizio Direttissimo innanzi il Tribunale di Catanzaro. l.c.