Un 54enne di Bisignano si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per sottrarre con la forza una delle armi detenute regolarmente da un 46enne del luogo. Rintracciato dai carabinieri è stato condotto in carcere

Un 54enne di Bisignano, N.S, sottoposto ai domiciliari, nella giornata di ieri si è allontanato da casa.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, nella serata di lunedì, avrebbe lasciato la propria abitazione per recarsi presso la casa di un 46enne, sempre a Bisignano. Qui lo avrebbe aggredito con un corpo contundente allo scopo di impossessarsi di una delle armi che la vittima deteneva regolarmente.

Ne è seguita una colluttazione ma l’aggredito non solo ha evitato la sottrazione dell’arma ma ha anche avvisato i carabinieri che hanno rintracciato poco dopo N.S. traendolo in arresto. L’arresto con l’accusa di evasione e rapina, è stato eseguito dai militari della stazione locale dei Carabinieri, insieme ai colleghi Montalto Uffugo e Rose.

L’uomo è stato prima portato all’Ospedale Civile di Cosenza per ricevere delle cure e successivamente accompagnato nella Casa Circondariale del capoluogo, così come disposto dal Pm Giuseppe Visconti, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.