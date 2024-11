SOVERATO - Mistero a Soverato sull’omicidio di un indiano, Talik Raj. Il suo corpo senza vita, dilaniato dalle ferite, è stato trovato dai carabinieri della locale compagnia nel primo pomeriggio di ieri in un abitazione abbandonata dove l’uomo viveva. Un palazzo in costruzione in pieno centro cittadino.

Le indagini. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della scientifica, il medico legale e il pm Gerardo Dominjanni che coordina le indagini affidate ai carabinieri di Soverato, diretti dal capitano Saverio Sica. Gli investigatori non tralasciano alcuna pista e dai rilievi effettuati subito dopo la macabra scoperta pare che il delitto sia stato compiuto due giorni fa. Talik Raj sarebbe stato colpito più volte alla testa e al volto, completamente sfigurato. Probabilmente con delle pietre o dei mattoni.

Il movente. Sul movente avanza l’ipotesi della rapina. L’autore o gli autori dell’omicidio avrebbero infatti rovistato nelle tasche dei pantaloni della vittima ed in tutto lo stabile prima di darsi alla fuga e far perdere le tracce.