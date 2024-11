Individuata la causa nel malfunzionamento di una caldaia posta all'ultimo piano dello stabile. Coinvolti due appartamenti

Tragedia sfiorata a Soveria Mannelli nel Catanzarese dove quattro persone hanno iniziato ad accusare malori: forti giramenti di testa e sonnolenza. Giunti all'ospedale ai quattro è stato diagnosticato un principio di intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto è stata quindi inviata una squadra dei vigili del fuoco che dopo aver effettuato una serie di accertamenti ha individuato la possibile causa: il malfunzionamento di una caldaia. L'episodio si è verificato all'ultimo piano di uno stabile in via Garbaldi a Soveria Mannelli e ha coinvolto i due appartamenti posti al terzo piano. Le quattro persone sono state ricoverate nella struttura ospedaliera della zona e, da quanto appreso, al momento le condizioni di salute sarebbero in via di miglioramento.

Luana Costa