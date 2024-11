Il comitato Pro Ospedale del Reventino denuncia l'ennesimo disservizo del presidio montano

Continuano i disagi nel presidio ospedaliero montano di Soveria Mannelli. Da oltre due settimane il nosocomio, importante punto di riferimento per tutto la zona del Reventino, non ha la possibilità di effettuare radiografie perchè l'apparecchiatura è guasta.



Non si tratta di una circostanza saltuaria. Ciclicamente ormai da anni l'ospedale si ritrova senza importanti attrezzature o apparecchiature. La strumentazione per le radiografie si sarebbe già guastata due volte nel giro di un mese. Un altro macchinario per le lastre sarebbe guasto da tempo, e abbandonato.



A denunciare l'ennesimo disservizio è il comitato Pro Ospedale del Reventino che ricorda, come nel caso del Pronto Soccorso, l'impossibilità di potere effettuare lastre, un vero e proprio handicap. Diversi sarebbero stati ultimamente i casi di fratture legate alla neve e al ghiaccio sulle strade che avrebbero costretto tanti a doversi rivolgere ad un'altra struttura ospedaliera.



"Si tratterebbe solo di intervenire sulla sostituzione di parte della strumentazione con costi ragionevoli - incalza il comitato - a fronte di una domanda sempre più crescente, capace di produrre reddito e dare le giuste risposte a cittadini del comprensorio che non meritano di essere relegati in una condizione da terzo mondo".



L'associazione chiede anche di non tirare in ballo motivazioni di tipo economico dato che i costi per la riparazione dei due macchinari sarebbero irrisori. A proposito di tempi lunghi il comitato sottolinea poi anche come un anno fa sarebbe stata acquistata una Tac multi-slide, di cui però l'ospedale di Soveria non sarebbe mai venuto in possesso.



di Tiziana Bagnato

