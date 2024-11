Un 30enne è stato bloccato dai carabinieri mentre si dava alla fuga. E’ colpevole anche della violazione delle prescrizioni di sorveglianza speciale

Nel corso della giornata di ieri i carabinieri della radiomobile di Sellia Marina unitamente ai carabinieri della stazione di Santa Maria della compagnia di Catanzaro hanno tratto in arresto per furto di autovettura e violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora Stefano Bevilacqua, 30 anni. Il giovane è stato sorpreso nel centro abitato di Soveria Simeri alla guida dell’autovettura, oggetto di furto, mentre si stava dando a precipitosa fuga. Riconosciuto dai militari è stato prontamente bloccato e arrestato. In data odierna si è svolta l’udienza di convalida con la conseguente misura degli arresti domiciliari.

l.c.