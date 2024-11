Alla vista degli agenti hanno tentato la fuga e, una volta bloccati, uno di essi ha colpito ripetutamente i poliziotti

Spacciavano droga nei pressi della stazione ferroviaria di Catanzaro Lido, ma sono stati individuati e arrestati dalle volanti della polizia. Si tratta di due cittadini extracomunitari, Diaw Cherif, 23 anni, gambiano e Biay Mamadou, 25 anni, senegalese, accusati di detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente ed entrambi già noti alle forze dell'ordine.





Alla vista della polizia, Biay Mamadou ha lanciato diversi oggetti di colore bianco, mentre Diaw Cherif ha cercato di allontanarsi, ma entrambi sono stati bloccati dai poliziotti.

In una tasca dei pantaloni di Diaw è stata trovata una chiave che apriva il lucchetto di chiusura della porta di un casolare nei pressi della stazione, dove gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, due involucri in cellophane termosaldati con marijuana, per un peso complessivo di 5,13 grammi. Inoltre, sono stati recuperati gli oggetti che Biay aveva lanciato, e cioè nove involucri in cellophane termosaldati contenenti marijuana, per un peso complessivo di 65,83 grammi.



Biay sin da subito ha manifestato insofferenza al controllo cercando di colpire con pugni e calci di operatori della polizia e, subito dopo l'arresto, ha dato in escandescenze riuscendo nei suoi intenti, tanto da causare lesioni a due poliziotti, ai quali sono stati diagnosticati dal locale pronto soccorso dieci giorni di prognosi.

Al termine del rito per direttissima l'arresto è stato convalidato, ma non è stato disposto per i due stranieri, senza regolare permesso di soggiorno e senza fissa dimora, alcuna misura cautelare.