L’arresto in flagranza compiuto dai militari a Girifalco. Nell’abitazione della donna trovati marijuana e cocaina

Una donna è stata arrestata in flagranza di reato a Girifalco, nel Catanzarese, per spaccio di droga. La 32enne, nonostante fossa sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa in casa dai carabinieri della compagnia di Girifalco con 15 grammi di marijuana e 6 di cocaina.

Insieme alla sostanza stupefacente, nell’abitazione sono stati sequestrati anche 560 euro in banconote di vario taglio, possibile provento di spaccio, e vario materiale da taglio e confezionamento.

I carabinieri hanno scoperto la droga durante un controllo di routine nella casa della donna. La 32enne è stata portata nel carcere di Reggio Calabria.