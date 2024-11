Scoperta una rete di pusher dedita allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish, operanti nei territori di Rende, Montalto Uffugo, Luzzi e Lattarico, con un giro di affari di circa mille euro al giorno

Nel corso della mattinata, nei comuni di Rende, Montalto Uffugo, Luzzi e Lattarico , i carabinieri del Nucleo Operativo di Rende, coadiuvati dai militari del Comando Compagnia e dal Nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno posto agli arresti domiciliari, per spaccio di sostanze stupefacenti, quattro persone. Si tratta di C. G. 28 anni; V. A. 32 anni; C. L. 21 anni; V. F. 23 anni.



L’attività investigativa parte dopo il ritrovamento di un consistente quantitativo di cocaina destinato ad uso personale. Il prosieguo delle indagini dirette dal Procuratore Aggiunto Manzini e coordinate dal Procuratore Spagnuolo, hanno consentito di scoprire una rete di pusher dediti allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish, operanti nei territori di Rende, Montalto Uffugo, Luzzi e Lattarico, con un giro di affari di circa mille euro al giorno.



L’operazione denominata “ragazzi fuori” ha consentito di arrestare, in flagranza di reato una persona e di deferirne in stato di libertà altre quattro. Sono inoltre state segnalate alla Prefettura di Cosenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti otto persone. Sequestrati anche diversi grammi di cocaina, hashish e marijuana.

Francesco Pirillo