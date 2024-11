Nel corso di una perquisizione domiciliare un 39enne di San Benedetto Ullano è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e circa 14mila euro in contanti

I carabinieri della Compagnia di Rende, insieme ai militari della stazione di Montalto Uffugo, hanno arrestato a San Benedetto Ullano un 39enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare.

I carabinieri, all'interno di un comodino, hanno rinvenuto venti grammi di cocaina e un grammo di hashish, oltre a materiale per il confezionamento, a un bilancino di precisione, e a circa 14.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.