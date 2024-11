Con ogni probabilità la droga era destinata alla vendita al dettaglio. Era nascosta in una cucina a gas

A Diamante, un uomo di 39 anni è finito ai 'domiciliari', arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Fermato per un controllo, l'uomo, incensurato, è stato trovato in possesso di due dosi di eroina nascoste in un calzino.

Nella successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto, nascosta in una cucina a gas, una busta contenente 5 involucri contenenti complessivamente 52 grammi di eroina, due flaconi di metadone, due bustine contenenti semi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Dalla sostanza rinvenuta si potevano ricavare 850 dosi di eroina da destinare alla vendita al dettaglio.