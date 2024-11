Il giovane bloccato mentre vendeva la droga a un'altra persona non identificata

Gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro hanno arrestato un ventenne, trovato in possesso di 90 grammi di marijuana. In particolare, l’uomo, incensurato, è stato notato per strada a Rosarno mentre dialogava e consegnava qualcosa ad altro soggetto.

Quest’ultimo, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre il gambiano è stato fermato e accompagnato agli uffici del commissariato e sottoposto a controllo. La perquisizione ha consentito di individuare due involucri contenente la sostanza stupefacente, occultati negli indumenti intimi, ed il soggetto è stato tratto in arresto.