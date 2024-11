Sconto di pena per Giorgio La Forga. Secondo i giudici non è il capo dell’organizzazione ma un semplice partecipe. In abbreviato era stato condannato a 20 anni

La seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro (presidente Alessandro Bravin, consiglieri Carlo Fontanazza e Maria Rosaria Di Girolamo) ha riqualificato la condotta di Gianluca La Forgia da capo e organizzatore a semplice partecipe dell’associazione dedita al traffico di droga individuata nell’ambito dell’inchiesta “Orso”.

Dieci condanne e un'assoluzione

Giorgio La Forgia, difeso dagli avvocati Antonio Lomonaco e Romualdo Truncé, è stato condannato a 11 anni, 3 mesi e 10 giorni (in luogo dei 20 anni comminati in abbreviato).

Assolta dal reato di associazione (perché il fatto non sussiste), Palmina Laudari (4 anni e 5 mesi in abbreviato).

Sono state riconosciute le attenuanti generiche e rideterminate le condanne di Francesco Taverna, 8 anni di reclusione (11 anni e 6 mesi in abbreviato) e Umberto Vona 8 anni e 5 mesi (12 anni e 5 mesi in abbreviato).

Nel resto la Corte ha confermato la sentenza emessa dal gup di Catanzaro:

Antonio Crugliano , 11 anni, 7 mesi e 10 giorni;

, 11 anni, 7 mesi e 10 giorni; Andrea La Forgia , 17 anni 9 mesi e 10 giorni;

, 17 anni 9 mesi e 10 giorni; Ferdinando La Forgia , 11 anni e 6 mesi;

, 11 anni e 6 mesi; Massimiliano La Forgia , 7 anni;

, 7 anni; Felice Perna , 3 anni;

, 3 anni; Luciano Vaccaro , 11 anni, 2 mesi e 20 giorni;

, 11 anni, 2 mesi e 20 giorni; Maurizio Valente, 9 anni, 10 mesi e 20 giorni.

Secondo l’accusa, il gruppo criminale si occupava di spacciare cocaina, eroina e marijuana nel rione Fondo Gesù a Crotone.

Nel collegio difensivo gli avvocati Mario Nigro, Roberto Coscia, Luigi Villirilli.