Ha sparato al cane della vicina perché questo si mangiava le sue galline. Fermato, e sottoposto all’obbligo di firma

L’uomo è stato denunciato per danneggiamento di animali altrui ed esplosioni pericolose. Il fatto è avvenuto a Cropani, in provincia di Catanzaro. N.D., 70 anni, ha esploso alcuni colpi contro il cane, per cercare di fermare l’assalto alle sue galline, che più volte avevano avuto la peggio nei mesi scorsi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento ad animali ed esplosioni pericolose, ed è stato trovato anche in possesso di una pistola e 11 proiettili illegalmente detenuti. Dopo il fermo, è stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di firma.