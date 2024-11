L’episodio si è verificato a Mesoraca. L’uomo è stato trasportato all’ospedale civile di Catanzaro

Una ruggine di antica data per motivi familiari: questa la motivazione che indotto un pensionato a sparare due colpi di pistola contro il marito della figlia. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata a Mesoraca, nel crotonese; protagonista un 81enne del posto, M.S., arrestato subito dopo dai carabinieri della compagnia di Petilia Policastro con l'accusa di tentato omicidio. I colpi d'arma da fuoco, esplosi nella piazza centrale del paese, hanno attinto la vittima, S.G., 62 anni, all'addome; l'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale civile di Catanzaro dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata sebbene non versi in pericolo di vita.

Nel corso del sopralluogo nella zona della sparatoria i carabinieri hanno rinvenuto la pistola utilizzata dal pensionato, una Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, abbandonata in un cestino dei rifiuti, oltre a 6 munizioni e 1 bossolo calibro 7,65. Per, riporta l'agi, questo l'anziano e' accusato anche di ricettazione, detenzione illegale e porto di arma clandestina, danneggiamento aggravato ed esplosioni pericolose.