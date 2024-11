Secondo quanto ricostruito dai militari del Norm la lite sarebbe scaturita per motivi di vicinato a Miglierina. La vittima ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Pugliese di Catanzaro

È stato arrestato questa mattina in quasi flagranza di reato un 64enne di Miglierina, paese dell’entroterra catanzarese, accusato di tentato omicidio. I militari della sezione operativa della Compagnia di Catanzaro e della Stazione di Marcellinara a seguito di segnalazione di alcuni privati cittadini, sono intervenuti in un’abitazione isolata ove poco prima il 64enne, a seguito di una lite per motivi di vicinato (accusava il “rivale” di avergli avvelenato dei cani), sparava all’indirizzo del vicino, un 63enne, diversi colpi con un fucile legalmente detenuto per poi darsi alla fuga.

Il ferito veniva condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro dove si trova tuttora in gravi condizioni per le ferite riportate. Le immediate ricerche, effettuate dai militari della Compagnia di Catanzaro nei terreni e abitazioni in uso all’uomo conducevano quest’ultimo a costituirsi alla Stazione di Marcellinara ove ammetteva sostanzialmente le proprie responsabilità.

L’uomo, anche a seguito delle altre attività investigative effettuate tra cui il rinvenimento e sequestro dell’arma utilizzata per l’atto criminoso, veniva tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio e condotto nella casa circondariale di Catanzaro. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.