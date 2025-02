Dopo la lite, l'aggressore ha tentato di far perdere le proprie tracce ma poche ore più tardi si è consegnato ai carabinieri. All'origine della lite un contenzioso durato anni per questioni di proprietà di due terreni confinanti

L'uomo che stamane ha sparato ad un vicino, ferendolo gravemente, era fuggito verso casa del fratello a Casarza Ligure, dove sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sestri Levante. Poi, dopo un breve peregrinare, si è consegnato. Lo confermano gli stessi militari: si tratta di Giuseppe Vadalà, un 53enne, originario della Calabria, sposato e con un figlio, noto nella zona per essere il titolare di due negozi di parrucchiere a Sestri Levante.

Il vicino ferito, a cui ha sparato tre volte, è Matteo Bo, 52 anni, piccolo imprenditore edile, che possiede un terreno confinante al suo.

Dopo la sparatoria, il 53enne è fuggito, cercando riparo nella casa del fratello, dove ha abbandonato l'auto. L'abitazione è stata subito perquisita con l’impiego dei carabinieri dell’Aliquota di Primo Intervento del Reparto Operativo di Genova, del Nucleo Investigativo e dei militari di Sestri Levante. L’irruzione però ha dato esito negativo, poiché il 53enne era nuovamente fuggito.

Per questo i militari hanno messo sotto controllo i luoghi dove avrebbe potuto rifugiarsi e contattato le persone a lui vicine. Capendo di non avere possibilità di proseguire la fuga e sentito il suo avvocato, si è consegnato ai carabinieri. Il 53enne nei terreni di sua proprietà aveva iniziato un’attività di allevamento di bestiame ed era entrato in contrasto da anni con il proprietario dei terreni vicini.

All'origine della lite, sfociata nell'aggressione, ci sarebbero un contenzioso che durava da anni su questioni legate alle rispettive proprietà.

Il ferito, che ha riportato tre lesioni da arma da fuoco è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove è giunto poco prima delle 10, per essere curato in Rianimazione al Pronto Soccorso.