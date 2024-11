Il ragazzo si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” dicendo di non ricordare nulla

Si trova attualmente ricoverato in ospedale a Vibo Valentia con ferite di varia entità e di una certa gravità un 29enne di Briatico, Luca Santaguida, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo presenta in particolare ferite alla testa e ad una mano.

Il giovane si è presentato al Pronto Soccorso dicendo di non ricordare nulla. Il padre del 29enne molti anni addietro è rimasto vittima di un agguato. Sul posto si sono portati i carabinieri delle Stazioni di Briatico e Vibo Valentia che stanno cercando di far luce sulla sparatoria e sul ferimento. L'uomo è stato accompagnato in ospedale dalla madre con la propria auto. Per l'agitazione e la concitazione del momento, l'auto in una curva è però sbandata e l'incidente ha provocato ulteriori ferite al giovane. La donna, invece, non ha riportato ferite degne di rilievo.