A fare fuoco contro un noto pregiudicato sarebbe stato un extracomunitario. All’origine dell’episodio contrasti legati allo spaccio di stupefacenti

Due feriti a causa di una sparatoria avvenuta nella serata a Catanzaro Lido. Si tratta di Francesco Di Bona, fratello del defunto boss Anselmo Dibona, e di un cittadino di nazionalità marocchina.

Secondo quanto ricostruito da Polizia e Carabinieri, che indagano sull'accaduto, tra i due ci sarebbe stato un violento litigio in strada, durante il quale entrambi avrebbero estratto una pistola, esplodendo un colpo di arma da fuoco.

Entrambi sono feriti alle gambe, sono stati ricoverati nell'ospedale di Catanzaro e non sono in pericolo di vita. Le indagini sono in corso sia per stabilire il movente del litigio, sia per individuare le armi utilizzate.