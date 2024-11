La sparatoria sarebbe avvenuta la scorsa notte verso le 4.40. A rimanere feriti madre e figlio, il padre, vero obiettivo dei killer, è rimasto illeso

Guardavalle (CZ) - Due i feriti dell’agguato avvenuto verso le 4.40 della scorsa notte sulla strada provinciale 142 che collega Guardavalle Superiore a Stilo, in località Elce della Vecchia. Il vero obiettivo dei Killer è rimasto illeso. I killer hanno esploso almeno quattro colpi di fucile caricato a pallettoni contro un pick up in transito. A bordo Vincenzo Ieraci, 58 anni, agricoltore rimasto illeso, la moglie Maria Procopio 59 anni e il figlio Antonio Ilario, 21 anni. Sono stati proprio la donna e il giovane a rimanere feriti; lei è stata colpita ad una mano, lui da due colpi ad un braccio e al torace. I due sono stati portati nell'ospedale di Soverato e giudicati guaribili in pochi giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Catanzaro che stanno indagando per scoprire il movente che al momento non è chiaro. sembrerebbe esclusa l’ipotesi di collegamenti con la criminalità organizzata. All’origine del gesto potrebbero esserci motivi legati al settore dell’attività boschiva esercitata nella zona. Nella stessa zona, infatti è stato ucciso, in un agguato, il boscaiolo Pietro Procopio.