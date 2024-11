Esplosi complessivamente sette colpi di pistola contro i due uomini. Il movente riconducibile ai continui litigi per questioni di vicinato. Fermato l’autore

Nel primo pomeriggio della giornata odierna, intorno alle 14.30, a Polistena, all’interno dell’autofficina dei fratelli Managò, un uomo ha esploso complessivamente sette colpi di pistola, colpendo Graziano Managò, 55 anni, già noto alle Forze dell’ordine, e il fratello Elio Antonio, 44 anni, incensurato.



I due sono stati successivamente soccorsi e ricoverati all’Ospedale di Polistena in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita, poiché affetti da ferite da colpi d’arma da fuoco rispettivamente il primo alla gamba sinistra e al braccio destro e il secondo al braccio ed alla zona sotto ascellare sinistra.



L’immediata attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova ha permesso di ricostruire puntualmente l’accaduto ed individuare il responsabile identificato in Serafino Condoluci, 55enne di Polistena, fattorino, già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è stato rintracciato mentre tentava di allontanarsi a bordo della propria autovettura e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di tentato omicidio e porto e ricettazione di arma da fuoco.



Il movente del gesto sarebbe riconducibile a reiterati litigi pregressi per questioni di vicinato, l’ultimo dei quali avvenuto nella mattinata odierna. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Palmi.