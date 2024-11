L'uomo che ha precedenti per truffa, resistenza a pubblico ufficiale, violazione in materia di stupefacenti e tentato omicidio è stato già sentito dalla polizia

Gioele Mangiola questa mattina è stato vittima di un agguato verificatosi davanti una scuola a Reggio Calabria. È stato trasportato al Grande Ospedale Metropolitano in quanto è stato attinto da colpi di arma da fuoco e ha riportato lievi ferite al volto. Al Gom, Mangiola, reggino dell’85, pregiudicato per lesioni, truffa, resistenza a pubblico ufficiale, violazione in materia di stupefacenti e tentato omicidio, è stato già sentito dagli uomini della polizia per fare luce su quanto accaduto poche ore fa a Ravagnese.

Chi è Gioele Mangiola

Gioele Mangiola nel 2015 era stato condannato a 13 anni e 8 mesi in abbreviato. Il Gup di Reggio Calabria, Cinzia Barillà, lo aveva riconosciuto colpevole del duplice tentato omicidio di Filippo Nocera e Francesco Barreca. L’uomo insieme ad Antonino Pricoco, condannato a 15 anni di reclusione, erano stati accusati di aver tentato di uccidere i titolari del negozio, ubicato nella zona Sud della città, “Global frutta”.

I due furono arrestati perché il 10 marzo del 2012, a bordo di una moto, avrebbero sparato 11 colpi di pistola contro i titolari, senza però colpirli. Le armi usate infatti, si incepparono e i due commercianti rimasero illesi.