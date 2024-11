I colpi sono stati esplosi all’indirizzo dell’automobile, nei pressi del ponte d’ingresso del paese

Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel territorio comunale di Rosarno, nei pressi del ponte di ingresso al paese, all’indirizzo di un’autovettura che stava percorrendo la Statale 18. Da un’altra auto sono stati sparati alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto Vittorio Pileio, 40enne originario di Rosarno ma residente a Comparni di Mileto.

Ferita anche l’altra persona a bordo dell’auto, Giovanni Ciccia. Entrambi i feriti hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell’ospedale e sono fuori pericolo. Sul posto per i rilievi e le indagini si sono portati i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro. Si indaga in più direzioni per capire se l’agguato sia maturato negli ambienti criminali del Vibonese o in quelli del Reggino.