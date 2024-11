Notte di fuoco a Tortora, nel Cosentino. Ignoti hanno sparato e ferito un 32enne del posto, colpendolo agli arti inferiori e superiori. Tuttavia, fortunatamente, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. I soccorsi, allertati dai vicini che hanno sentito spari ed urla, sono stati immediati. Trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza, è stato operato con successo.

L’agguato pare si sia verificato intorno alle 2.30 di notte all’incrocio tra Ruggero Pucci e via Kennedy, in pieno centro abitato. Da quanto si apprende, il giovane avrebbe già subito in passato diverse intimidazioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Scalea, diretta e coordinata dal capitano Andrea D’Angelo.