I due ragazzi sono stati feriti questa notte a colpi di pistola nei pressi del Municipio. Avviate le indagini dei Carabinieri

Tragedia sfiorata questa notte a Vibo Valentia. Durante una sparatoria feriti a colpi di pistola, nei pressi del Municipio, due giovani, Mirko Francesco La Grotteria, 23 anni, e Domenico Camillò, 22 anni. Uno è stato ferito al braccio e all'addome, l'altro alla gamba.

Sul posto i Carabinieri che hanno interrogato i giovani trasportati in ospedale. I due non avrebbero riferito elementi utili alle indagini, sostenendo di non conoscere i responsabili. La pista privilegiata sarebbe quella della discussione tra ragazzi, poi degenerata.