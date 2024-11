Una sparatoria si è consumata questo pomeriggio in località Feudotto, a Vibo Valentia. Il bilancio è di due feriti. La dinamica del fatto – sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia – è ancora da definire.



Secondo una prima sommaria ricostruzione la sparatoria sarebbe scaturita dopo un incidente stradale, all’epilogo del quale un uomo, sulle cui tracce sono i militari dell’Arma, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo di una coppia, ferendo in maniera seria il marito, Gennarino Colaci, 44 anni attinto da un colpo di pistola al torace. Non sarebbe in pericolo di vita. Ferita solo di striscio la moglie.



L’uomo, a bordo di un’auto privata, si sarebbe quindi recato al Pronto soccorso, mentre la donna in evidente stato di choc è stata curata sul posto, prima di essere accompagnata in ospedale, da un’ambulanza del 118.

Si è costituito il presunto autore

Si è costituito nella serata, in Questura a Vibo Valentia, il presunto responsabile del duplice ferimento a colpi di pistola avvenuto questo pomeriggio nel quartiere "Feudotto" della città. L'uomo si trova adesso negli uffici della Squadra Mobile dove è sottoposto ad un interrogatorio per chiarire il movente che lo avrebbe portato al ferimento della coppia. I due marito e moglie hanno riportato ferite non gravi, solo l'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia. Secondo quanto si è appreso successivamente l'uomo avrebbe speronato con il proprio mezzo l'auto delle vittime, da qui la lite e la successiva sparatoria.