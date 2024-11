I colpi diretti contro alcune persone nel locale non hanno per fortuna raggiunto nessuno. Indagano i carabinieri

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi da sconosciuti in via Giovanni XXIII a Vibo Valentia contro un bar posizionato di fronte il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della locale stazione che non escludono al momento un possibile collegamento con la sparatoria in cui ieri sera è rimasto ferito ad una gamba nei pressi della chiesa Sacra famiglia, Nazzareno Pugliese, 35 anni, vigile del fuoco discontinuo. I colpi di pistola erano diretti al bar di Carmelo Pugliese, stretto congiunto del ferito.