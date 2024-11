Un 35enne trasferito in ospedale con ferite ad un piede. Affrontato da un uomo col volto travisato nel quartiere Affaccio

Un 35enne, Nazzareno Pugliese, è stato ferito da un colpo di pistola nel quartiere Affaccio di Vibo Valentia. Più precisamente, nei pressi della chiesa della Sacra Famiglia è stato affrontato da un uomo a volto coperto che ha esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali l’ha ferito ad una gamba. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasferito in ospedale a Vibo Valentia per le cure del caso. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia.