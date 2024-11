L’uomo - ferito a colpi di arma da fuoco - non verserebbe in pericolo di vita. Il fatto si è verificato a Santa Severina

Non è in pericolo di vita il 42enne ferito a colpi d'arma da fuoco dopo una lite, a Santa Severina (Crotone), nella serata di ieri. Il fatto si è verificato alle ore 21 circa, in Largo Pietro Fedele Grisolia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petilia Policastro. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Crotone per le cure del caso. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.