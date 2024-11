I fatti si sono verificati nella notte tra sabato e domenica. Il giovane non è in pericolo di vita ma la Procura di Paola ha aperto un’indagine per andare a fondo all’accaduto

Un ragazzo di 22 anni è stato ferito a colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica fuori da una nota discoteca dell’alto Tirreno cosentino. Il fatto si è consumato a Sangineto, luogo cult della movida estiva e su cui gran parte dei giovani dell’area urbana di Cosenza convergono nella bella stagione, attratti proprio dalle strutture presenti.

Il giovane raggiunto dai proiettili è di Castrolibero e, a margine dei primi soccorsi prestati in loco, è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma la Procura di Paola ha aperto un’indagine per andare a fondo all’accaduto. La miccia scatenante pare siano i classici futili motivi, dapprima sfociati in un tentativo di colluttazione, poi nell’estrazione dell’arma intorno alle 4 del mattino.

Sul caso indagano i Carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma hanno sentito tutta una serie di testimoni nel tentativo di ricostruire i fatti. L’episodio non è il primo e si teme non sia nemmeno l’ultimo. Negli ultimi tempi, in concomitanza dell’arrivo dell’estate, la movida sull’alto Tirreno cosentino trascina con sé situazioni spiacevoli come l’ultima. Risse, prevaricazioni fisiche e regolamenti di conti rusticani sono sempre più all’ordine del giorno. Cioè della notte, magari quando l’alcool scorre a fiumi nelle vene. E la cosa non può più passare sotto traccia in un territorio difficile come quello calabrese.