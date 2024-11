Un uomo, M.P., 26 anni, reggino, attinto da colpi di pistola, si trova ricoverato al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il ventiseienne è arrivato alle 18 circa nel nosocomio con una ferita al torace, colpito mentre transitava in via Maresciallo Cusmano. Non è in pericolo di vita, ma è in sala operatoria.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia reggina, retta dal maggiore Mariano Giordano, congiuntamente ai militari del reparto operativo.