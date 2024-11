Il gup di Reggio ha assolto Fausto Bortolotti perché ‘incapace di intendere e volere’. L’uomo sarà ricoverato per sei mesi in una clinica specializzata

Per il gup di Reggio Antonio Laganà era "incapace di intendere e volere al momento della commissione del fatto". Questo il motivo dell’assoluzione di Fausto Bortolotti, l'uomo che esplose colpi di pistola nei pressi del teatro Cilea a Reggio mentre si stava svolgendo una manifestazione nazionale dei magistrati alla presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Bortolotti sarà però ricoverato per un periodo di 6 mesi in una clinica specializzata per curare la sua grave patologia medica.