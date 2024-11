I fatti risalgano allo scorso 8 agosto quando l’uomo avrebbe sparato per questioni di carattere sentimentale quattro colpi di pistola contro due autovetture

I carabinieri della Stazione di Mileto hanno notificato a un muratore 33enne di Mileto una ordinanza di arresti domiciliari. Il provvedimento giunge al termine delle indagini dei militari della Stazione avviate dopo una serie di colpi di pistola contro due auto l'8 agosto del 2016. In particolare il 33enne, secondo l'accusa, avrebbe sparato, per questioni private di carattere sentimentale, 4 colpi di pistola contro due vetture. I carabinieri subito dopo i fatti avevano recuperato i bossoli e successivamente a casa dell'uomo avevano trovato una cartuccia calibro 7,65 che gli accertamenti dei RIS di Messina hanno dichiarato in maniera inequivocabile identici a quelli utilizzato contro le auto. Oltre a questo i RIS, grazie allo "stub" effettuato nei minuti immediatamente successivi ai fatti, sono riusciti a stabilire la presenza sulle mani e sugli indumenti indossati dall'uomo di particelle di piombo - bario e antimonio, tipiche dopo l'uso di armi da fuoco.