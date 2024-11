Chiusa per diverse ore anche l’autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano. In fiamme anche una stalla. Morti una ventina di capi di bestiame

Sono otto le squadre dei vigili del fuoco impegnate, da questa mattina, in un vasto incendio che sta interessando la zona di Laurignano, a Dipignano, e alcune contrade di Mendicino. Sul posto stanno operando anche due elicotteri antincendio.

A Laurignano alcune abitazioni sono state evacuate dai carabinieri, dopo che alcuni veicoli sono stati raggiunti e danneggiati dalle fiamme. Per precauzione, l'autostrada A2 del Mediterraneo è stata chiusa tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano e riaperta solo pochi minuti fa. Il traffico viene deviato su una viabilità secondaria.

Morti animali intrappolati in un rogo

Una stalla, situata lungo il fiume Iassa, nella zona che costeggia il tratto autostradale della A2 è stata avvolta dalle fiamme, durante il vasto incendio. Una ventina di capi di bestiame sono morti, intrappolati nel rogo.

È emergenza incendi nel Cosentino

In tutto, nella provincia di Cosenza oggi si registrano più di 20 incendi. I più grossi a Caloveto, Campana, San Giovanni in Fiore, Acri e Orsomarso. A Santa Domenica Talao, nella notte ha ripreso vigore un incendio che arde da due giorni. Il primo giorno, un canadair ha anche avuto un piccolo incidente, che si e' concluso, per fortuna, senza gravi danni. Un'ala dell'aereo ha infatti toccato un cavo dell'alta tensione, nel corso di un lancio di acqua. Per fortuna l'Enel, su richiesta della protezione civile, aveva staccato l'energia in tutta la zona. L'aereo ha fatto ritorno all'aeroporto di Lamezia Terme per un controllo tecnico.