È gravissimo il bilancio del tragico incidente di questo pomeriggio lungo la strada Jonio-Tirreno, all’altezza dello svincolo di Melicucco. Tre le persone che hanno perso la vita, tra di loro anche una bambina di quattro anni. Violentissimo l’impatto tra due auto - un'Alfa Romeo Giulietta e una Bmw -, che per causa ancora in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente.

La piccola Maya, questo il nome della bimba, è deceduta appena giunta nell'ospedale di Polistena a causa delle gravi ferite riportate. Originaria di San Calogero, nel Vibonese, viaggiava a bordo della Bmw insieme alla mamma Antonella Teramo, di 37 anni, deceduta sul colpo e alla famiglia dello zio materno Domenico Teramo. Insieme stavano rientrando da una gita alle cascate di Bivongi. Domenico e la sua compagna, Valentina Crudo, sono stati entrambi sottoposti ad intervento chirurgico: lui non verserebbe in pericolo di vita, condizioni più critiche per lei che è stata trasferita a Reggio Calabria. Con loro in auto anche la figlioletta F. T. che, ferita, è stata portata in elisoccorso a Messina, dove è intubata ma non in pericolo di vita. Sull’Alfa Romeo vi era invece solo il conducente, Domenico Politi, 39 anni di Cittanova, anch’egli morto sul colpo.



La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, il traffico deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso, presenti carabinieri e agenti della Polizia stradale di Gioia Tauro oltre a personale Anas.