Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di domenica scorsa sulla strada provinciale di Schiavonea. Un’auto in transito è stata improvvisamente speronata da una moto guidata da un uomo.

Dopo l’impatto, il conducente del veicolo avrebbe aperto il cofano della sua auto, dove pare detenesse un coltello, ma è stato fermato dai presenti prima che potesse impugnarlo. Pochi istanti dopo, il motociclista lo ha colpito al braccio con un cacciavite, ferendolo.

La scena si è consumata rapidamente, generando momenti di forte tensione tra i presenti. Solo il tempestivo intervento di alcune persone ha evitato conseguenze più gravi, fermando il conducente dell’auto e impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, che hanno subito avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Ancora non sono del tutto chiare le cause che hanno scatenato l’aggressione, ma sullo sfondo sembrano esserci dissidi personali tra le parti, ipotesi al vaglio degli inquirenti. I sanitari del 118 hanno immediatamente soccorso il ferito, medicandolo sul posto e monitorando le sue condizioni.

Fortunatamente, la ferita riportata non sarebbe grave, ma il colpo ricevuto ha comunque richiesto l’intervento medico. Contestualmente, gli operatori sanitari hanno cercato di calmare gli animi, mentre la polizia identificava i soggetti coinvolti. L’aggressore, resosi responsabile del ferimento, è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a raccogliere testimonianze per definire con maggiore precisione i dettagli dell’episodio. L’episodio ha destato molta preoccupazione tra i residenti della zona, anche perché la violenza si è consumata in pieno giorno e su una strada trafficata.

Molti automobilisti si sono fermati assistendo con apprensione alla scena, temendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Al momento, le indagini sono condotte dagli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica della lite e le possibili motivazioni che l’hanno scatenata.