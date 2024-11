De Raho: 'Il documento di quasi mille pagine è il compendio di un'indagine a 360 gradi che ha incluso anche intercettazioni telefoniche e ambientali, video riprese e accertamenti bancari'

Sono 31 gli indagati nell'inchiesta della procura di Reggio Calabria cha ha fatto luce sulle movimentazioni ed i saldi in conto corrente dei Gruppi Consiliari Regionali degli anni 2010/2011/2012

«L’operazione di oggi riguarda i contributi regionali per le spese istituzionali, che nel caso di alcuni gruppi sono risultati utilizzati per spese meramente personali. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa per reati di falsità ideologica e peculato e falso in atto pubblico. È un'indagine particolarmente complessa, devo dare atto del lavoro eccellente svolto dalla guardia di finanza che raggiunge sempre livelli altissimi. In materia di contributi ai gruppi regionali sono state sviluppate indagini in tutta Italia, ma qui sono stati svolti accertamenti talmente approfonditi che si è stati in grado di risalire a ciascuna posta, a ciascuna dichiarazione. Il documento di quasi mille pagine è il compendio di un'indagine a 360 gradi che ha incluso anche intercettazioni telefoniche e ambientali, video riprese e accertamenti bancari» ha spiegato il procuratore capo Federico Cafiero de Raho, che ha precisato: «Gli accertamenti sono state effettuati dal 2010 al 2012, ma anche per il 2013 la corte dei conti ha accertato spese irregolari e questo spiega le esigenze cautelari».

Fedele Luigi

Aiello Pietro

Nucera Giovanni

Tripodi Pasquale

Franco Giovanni

Dattolo Alfonso

Gallo Gianluca

Bilardi Giovanni

Trapani Carmelo

Grillo Alfonsino

Parente Claudio

Magarò Salvatore

De Gaetano Antonino

Aiello Ferdinando

Bova Giuseppe

Adamo Nicola

Ciconte Vincenzo

Giordano Giuseppe

De Masi Emilio

Talarico Domenico

Principe Sandro

Battaglia Demetrio

Amato Pietro

Censore Bruno

Franchino Mario

Maiolo Mario

Guccione Carlo

Scalzo Antonio

Sulla Francesco

Loiero Agazio

Fedele Diego