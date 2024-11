I malviventi, che avrebbero commesso un furto in un’abitazione, sarebbero poi fuggiti a bordo di un’auto rubata

Spettacolare inseguimento ad opera dei carabinieri della stazione di Amantea per bloccare un gruppo di presunti ladri a bordo di un'auto che risulterebbe rubata. Secondo le prime frammentarie notizie il gruppetto di malviventi, che a quanto pare era composto da quattro persone, avrebbe commesso un furto in un'abitazione tra Carolei e Domanico. Successivamente si sarebbero diretti verso Amantea lungo la statale che passa per Potame. Lungo il percorso sarebbero stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che per fermare la fuga li avrebbe speronati all'altezza del bivio per la Tonnara. Due sarebbero stati bloccati mentre altri due, ora attivamente ricercati, sarebbero fuggiti a piedi.