Migliaia le segnalazioni ieri sera in tutto il sud Italia e in particolare nell’area dello Stretto

Ieri sera intorno alle 22:00 un enorme bolide ha illuminato i cieli del Sud Italia. Dalla Basilicata, alla Calabria fino alla Sicilia, migliaia le segnalazioni. La meteorite si dirigeva da est verso ovest e ha colorato il cielo del tipico verdastro che la contraddistingue.

Cos'è un bolide

Un bolide – spiega Meteo Web - è comunemente inteso un corpo proveniente dallo spazio e che precipitando in atmosfera, si presenta come una palla di fuoco seguita da una scia luminosa. Di norma è un meteorite, cioè un frammento di roccia generalmente originario di una cometa o un asteroide che, trovandosi a passare in prossimità della Terra, viene attratto dal campo gravitazionale del nostro pianeta, precipitando quindi verso il suolo.

Il bolide, entrando in atmosfera si incendia a causa dell’attrito e si consuma per evaporazione man mano che procede verso terra.