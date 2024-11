Violato il piano di sicurezza in materia di spettacoli: pronta una informativa alla procura della repubblica del tribunale di Castrovillari. L'intervento ispettivo della polizia municipale avvenuto nel corso di una manifestazione organizzata dalla Proloco di Rossano nell’ambito della programmazione del cartellone estivo.



Il Comune di Corigliano-Rossano ha affidato l’organizzazione di suddette iniziative a soggetti terzi i quali devono adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza pubblica. E questo a prescindere dalla vicenda Covid, che pure incide e non poco, soprattutto in questi periodi. La violazione riguarderebbe quelle contenute nel testo unico delle norme di pubblica sicurezza, legislazione di Stato e non comunale. Orientamento, tra l’altro, è rafforzato in atti deliberativi della Giunta comunale proprio in ordine alla organizzazione di spettacoli. Tale volontà è stata persino ribadita nel corso di un recente incontro alla presenza dei soggetti organizzatori ai quali era stata ribadita la necessità di presentare i piani di sicurezza.