Vendetta a luci rosse nel Castrovillarese. L’uomo che è sposato avrebbe postato scatti osè realizzati insieme alla donna

Lei, quarantanni, denuncia il suo amante perché, avrebbe pubblicato sui social gli scatti osè che li ritraevano insieme. Una storia peccaminosa, che emerge dalle pieghe della denuncia presentata da una donna che adesso rischia di perdere la sua onorabilità per colpa della gelosia e della rabbia del suo amante.



Quell’esposto è finito sul tavolo del capo dei pm di Castrovillari, Franco Giacomantonio, che ha aperto un fascicolo. L’indagine mette a fuoco lo scenario imbarazzante di una relazione che una donna di Castrovillari , non sposata, avrebbe intrattenuto con un uomo ,invece, felicemente sposato e con figli, di qualche anno più grande di lei. Una coppia clandestina, che sembrava particolarmente affiatata. La vita dell’uomo sembrava infatti risvegliarsi improvvisamente proprio grazie a quelle “scappatelle”. Ogni incontro gli regalava profonde emozioni che sembravano sopite.



Una love story intensa e tumultuosa che la coppia clandestina avrebbe deciso di rendere immortale attraverso alcuni scatti fotografici. Quei sentimenti però si sarebbero spenti, a causa dei sensi di colpa di lei. La donna avrebbe iniziato a prendere le distanze dall’uomo ma lui non aveva nessuna intenzione di mollarla. Quella storia d’amore però è ritornata a galla nelle scorse settimane quando la donna si è rivolta alla magistratura per denunciare la pubblicazione, senza il suo consenso, su un profilo facebook. Foto intime che il desiderio di vendetta del suo amante abbandonato ha portato in piazza. Probabilmente tutt’altro che intimorito della reazione della moglie.