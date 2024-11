Il panettone d’estate made in Calabria. Lo scorso anno il loro panettone artigianale venne premiato come il più buono d’Italia. Sembra incredibile ma è stato realizzato a Spezzano della Sila dai fratelli Rizzo (Damiano e Valentino) nel laboratorio di pasticceria artigianale “San Francesco” lungo la 107 silana-crotonese, nella zona di Spezzano. Ma i due fratelli calabresi ora stanno andando ancora più avanti. Dopo essersi aggiudicati nel 2019 la terza edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni artigianali più buoni dell’anno, ora puntano ad innovare, a fare del loro laboratorio un centro di ricerca e sperimentazione, alla presenza e con la collaborazione degli esperti nazionali del settore.

I fratello Rizzo hanno lanciato una felice provocazione producendo e offrendo “il panettone d’agosto”. Nel pieno dell’affollata e calda estate silana, mentre a migliaia affollavano le migliori località turistiche dell’altopiano, Damiano e Valentino si sono lanciati nel riproporre il loro premiato panettone, valutato da una giuria popolare come il più buono fra i 20 arrivati in finale nello scorso Natale. Da 21 anni i fratelli Rizzo sperimentano e lavorano nella loro pasticceria-laboratorio, organizzando corsi di aggiornamento e scegliendo le migliori materie prime per creare prodotti d’eccellenza. «Quello che conta è avere tanta passione - hanno detto Damiano e Valentino, perché non si finisce mai di imparare, perché lavoriamo con una cosa viva come il lievito naturale».

Il panettone di Damiano e Valentino Rizzo è un panettone classico, realizzato solo con prodotti calabresi (cedro candito e agrumi) di altissima qualità. La sorpresa dei turisti che in questa anomala estate 2020 hanno invaso la Calabria, è stata grande. E ancora adesso, nel pieno del mese di settembre, chi si ferma al “San Francesco” di Spezzano Sila, troverà questa gustosissima e straordinaria sorpresa made in Calabria.