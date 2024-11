L'ex arbitro della sezione di Locri, ospite di Alessio Bompasso nella trasmissione di approfondimento '30 minuti', in onda alle 18.30 su LaC canale 19

VIBO VALENTIA - Una storia che nasce dallo sport e finisce nella cronaca giudiziaria. Che prende vita dal calcio e si chiude nelle aule dei tribunali. E’ la strana storia di Calciopoli. Una vicenda che va al di là di quello che ognuno di noi possa pensare sulla colpevolezza o innocenza di Luciano Moggi, personaggio principale di questa storia. Qualcuno l’ha definita commedia, qualcun altro farsa. E' la strana storia di Antonio Dattilo, ex arbitro, nato, cresciuto, formato in Calabria. Condannato in primo grado ad un anno e tre mesi di reclusione, poi a dieci mesi ed ora scagionato totalmente. Un incubo durato quasi nove anni che proveremo a raccontarvi, attraverso le parole dell’ex fischietto della sezione di Locri, oggi alle 18:30 nel nostro programma d’approfondimento “30 minuti”.