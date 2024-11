'Non sono un manovratore, quelle minacce le ho ricevute davvero'. Dopo le dichiarazioni del Procuratore di Locri Luigi D’Alessio, intenzionato a chiedere l’archiviazione sul caso delle minacce ricevute dallo Sporting Locri, l’ex patron Ferdinando Armeni esce allo scoperto e spiega tutto

"Vogliamo la verità – ha dichiarato in conferenza stampa – Non ho mai speculato sulla squadra, e proprio perché mi ritengo onesto e sincero ho rifiutato soldi promessi dal presidente della Figc Carlo Tavecchio".



L’ex tecnico e presidente del club di calcio a 5 femminile si opporrà alla richiesta di archiviazione formulata dai magistrati locresi. Quelle minacce per lui, che non risulta indagato, non sono un bluff: "Mi sento amareggiato da chi avanza dubbi sulla mia persona – ha proseguito – in tutta questa vicenda io sono parte lesa".Secondo la Procura quelle minacce sarebbero state autoprodotte. Ma Armeni non ci sta: "Tra la ‘ndrangheta e l’autoproduzione dei pizzini esistono tante entità che dovrebbero essere prese in esame. Abbiamo fatto tutto in buona fede – ha poi chiosato – e non devo chiedere scusa a nessuno".