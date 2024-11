«Sì, alla fine ci siamo bagnati le scarpe ma tutto è avvenuto senza il rischio di essere sommersi dalle onde: un espediente tecnico ha reso più vicini i marosi di quanto in effetti non fossero». È una domenica di lavoro particolarissima per il fotografo di Rosarno Francesco Restuccia. È lui che per il suo lavoro a Scilla ha piazzato gli sposi e alcuni invitati di fronte al mare in tempesta, inconsapevoli protagonisti di essere immortalati in uno scatto successivamente diventato virale sui social.

«Ringrazio chi ci ha fotografati mentre eravamo lì - prosegue Restuccia -. Questo testimonia che non c'è alcuna antipatia tra chi come me fa il fotografo da una vita e chi si improvvisa tale per pubblicare ogni cosa sui social: in questi casi non si discute di qualità dello scatto, quanto della prontezza a capire che il contenuto può essere spettacolare».

Un fenomeno, questo del compulsivo rilancio su Facebook o Instagram di contenuti che colpiscono, che stanno vivendo con forte sorpresa anche gli sposi - Jennifer e Salvatore - che mentre si preparano a vedere il lavoro finito che Restuccia consegnerà a giorni, intanto sono sommersi da un mare... di notorietà. «Il tutto è avvenuto come un sogno per me e per loro - conclude Restuccia che sta montando il trailer dei "fiori d'arancio" che non si sarebbe mai aspettato -. Non esiste fotografo che quando lavora con Scilla come location non speri di trovare scene in cui la natura trasformi lo scorcio incantevole in qualcosa di ancora più indimenticabile».