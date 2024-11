L'episodio nel corso della notte. Al vaglio le immagini della videosorveglianza per ricostruire l'accaduto. Non si registrano feriti

Panico nel corso della notte appena trascorsa in un pub ristorante del centro di Cosenza, adiacente a Corso Mazzini. Intorno alle tre, con il locale ancora parecchio affollato, forse a causa dell’utilizzo di uno spray al peperoncino, diverse persone hanno iniziato ad accusare irritazione agli occhi ed alle parti scoperte del corpo. In alcuni casi anche difficoltà di respirazione.

Allertata anche un'ambulanza in via precauzionale

Sul posto sono giunte una volante della questura e un’ambulanza del 118, allertata in via precauzionale per prestare assistenza. Secondo quanto si è appreso, il deflusso verso l’esterno è avvenuto in maniera ordinata e senza che nessuno sia rimasto ferito. Sono in corso indagini, anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili dell’episodio.